Genova, a Borzoli scuola evacuata per falso allarme: indagini in corso

Genova – C’è probabilmente una bravata di qualche studente all’origine dell’allarme scattato questa mattina presso una scuola situata a Borzoli, dove in mattinata si è sparsa la voce della presenza di un individuo che si stava introducendo nell’edificio con degli esplosivi.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato, le squadre degli artificieri con le unità cinofile e i sanitari del 118.

L’edificio è stato evacuato per alcune decine di minuti per consentire la messa in sicurezza e la ricerca del presunto soggetto. Dopo approfondite ricerche, non è stato trovato nulla che confermasse la presenza del presunto uomo e insegnati ed alunni sono rientrati all’interno delle rispettive classi.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti necessari a chiarire come abbia fatto a spargersi la voce e a risalire ai responsabili del ‘falso allarme’.

