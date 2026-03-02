Sicurezza, a Genova botta e risposta tra Gambino e Viscogliosi

Genova – Dopo l’accoltellamento di un ragazzino di 13 anni su un autobus, a Rivarolo, torna a farsi durissimo, in Comune, lo scontro tra maggioranza e opposizione sui temi della sicurezza. Le dichiarazioni dell’ex assessore alla Sicurezza Antonino Sergio Gambino su un supposto calo degli interventi della polizia locale, hanno scatenato la risposta dell’attuale assessore Arianna Viscogliosi che ha risposto sui social con un post intitolato: Sicurezza urbana: i fatti contro la propaganda

“Le dichiarazioni dell’ex assessore alla Sicurezza Antonino Sergio Gambino – scrive Viscogliosi – secondo cui “la Polizia Locale non svolgerebbe più attività di contrasto ai reati predatori”, sono oggettivamente false. Il Nucleo Reati Predatori è pienamente operativo e continua a intervenire contro furti e spaccate ai danni degli esercizi commerciali, con risultati concreti e verificabili.

Negli ultimi mesi sono stati effettuati: arresti in flagranza per furti e tentati furti; attività investigative che hanno consentito di individuare gli autori di spaccate; denunce e deferimenti all’Autorità Giudiziaria, servizi mirati nelle aree maggiormente colpite”.

“L’ex assessore – prosegue Viscogliosi – farebbe meglio a non svilire, per mere finalità politiche, l’attività quotidiana che ogni giorno svolgono con professionalità gli operatori del Nucleo Reati Predatori. Alimentare polemiche non aiuta la città e non rende giustizia a chi lavora sul territorio. La sicurezza si costruisce con presenza, indagini e risultati, non con dichiarazioni infondate. Ai cittadini e agli esercenti ribadiamo con chiarezza: il contrasto a furti e spaccate è attivo e operativo. Noi rispondiamo con i fatti”.

L’ex assessore alla Sicurezza Gambino, sempre sui social, si era pronunciato criticando le attuali scelte del Comune.

“La Polizia Locale – aveva scritto Gambino – non fa più contrasto ai reati predatori e allo spaccio in supporto a polizia di stato e a carabinieri, e questo è il risultato di questa scellerata decisione. Bell’esempio di responsabilità, ma temo che i cittadini stiano cominciando a capire”.