Maltempo a Genova e torna la paura per crolli e frane

Genova – Torna il maltempo e torna la paura per crolli e cedimenti che hanno costretto ad evacuare un intero condominio in via Napoli, al Lagaccio e un appartamento in passo Barsanti a Castelletto. Torna anche la preoccupazione per un territorio con evidenti problemi e che è stato costruito senza criterio negli anni nei quali permessi, controlli e cautela non erano certo in cima alle priorità cittadine.

Le precipitazioni che interessano la Liguria dalla scorsa notte tornano ad impregnare il terreno d’acqua e lo rendono più cedevole e fragile a cedimenti e frane che minacciano da tempo diverse zone della città. Una emergenza che necessita, secondo il Comune di Genova, di un piano di interventi che dovrebbe essere sostenuto dal Governo centrale e non lasciato alla sola responsabilità del comune, esattamente come avviene in diverse zone d’Italia interessate da analoghe problematiche.