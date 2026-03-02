Genova, troppi clienti e norme violate: chiusa discoteca a San Teodoro

Genova – A seguito dei controlli effettuati lo scorso weekend, è scattata la chiusura di una discoteca nel quartiere genovese di San Teodoro.

I controlli disposti dalla Prefettura sono stati effettuati dai carabinieri, dai vigili del fuoco e dal personale della polizia locale. Nel corso degli accertamenti, sono state riscontrate numerose violazioni delle norme di sicurezza: tra queste, l’assenza di indicazioni in merito alle uscite di sicurezza e il difficile accesso agli estintori.

Inoltre, all’interno del locale si somministravano bevande alcoliche anche oltre l’orario consentito ed erano presenti circa 300 persone oltre il limite di capienza massima.

Per questo motivo, è scattata una sanzione amministrativa di oltre 7mila euro e la denuncia nei confronti della società che ha in gestione il locale, che è stato temporaneamente chiuso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]