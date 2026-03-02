Meteo Liguria, aumentano ancora le nuvole e torna la pioggia

Correnti umide di origine meridionale continuano ad interessare la Liguria e il Nord Italia portando ad un aumento ulteriore della nuvolosità e nuove deboli precipitazioni, specie sul settore centrale della nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, lunedì 2 marzo 2026:

in mattinata piogge sparse sul settore centrale, ove non si escludono dopo l’alba locali stacchi moderati.

Nuvolosità irregolare altrove con ampie schiarite.

A partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, fenomeni in trasferimento ai settori interni e al Medio-Ponente, con locali schiarite sui tratti costieri.

Fenomeni in esaurimento serale, salvo locali rovesci sull’estremo levante intorno alla mezzanotte.

Nevicate sulle vette delle Alpi Liguri-Marittime al di sopra dei 1400-1500 MT. e sulle vette Avetane al di sopra dei 1600-1700 MT.

Venti deboli da Sud/Sud-Est sull’intero territorio regionale. Locali rinforzi moderati da Est/Sud-Est al largo e sulle coste Imperiesi in serata.

Mare da quasi calmo a poco mossi in mattinata.

In generale rinforzo nel corso del pomeriggio e della serata, con mari mossi su tutti i settori entro fine periodo.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle aree interne.

Sulla costa previste temperature minime tra +9°C/+13°C e massime tra +13°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra 0°C/+9°C – max: +8°C/+14°C.