martedì 3 Marzo 2026
Genova, incidente auto-moto a Molassana: ferito un uomo

Incidente MolassanaGenova – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 3 marzo, nel quartiere genovese di Molassana.
Una macchina e una moto si sono scontrate nei pressi di una rotonda. Come spesso accade in queste situazioni, lo scooterista ha avuto la peggio. L’uomo, di circa 30 anni, è rimasto ferito dopo l’impatto sull’asfalto, riportando ferite e contusioni.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.
Oltre ai medici, presenti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e gestito il traffico che si è creato nella zona.
