Autostrade, mezzo a fuoco in A12: chiuso il casello di Genova Nervi

Aggiornamento – A prendere fuoco è stato un mezzo pesante, fortunatamente senza gravi conseguenze né per il conducente né per le altre persone presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi

Genova – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, lungo l’Autostrada A12 Genova-Rosignano. All’altezza del casello di Genova Nervi, infatti, un veicolo avrebbe preso fuoco.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto, così come non si conosce l’eventuale presenza di persone rimaste ferite o intossicate a causa del rogo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade.

Per consentire le operazioni di soccorso, è scattata la momentanea chiusura del casello di Genova Nervi sia in entrata che in uscita. Autostrade consiglia di utilizzare il casello di Genova Est sia per uscire che per immettersi in A12.

