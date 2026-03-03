martedì 3 Marzo 2026
Genova, controlli con i cani antidroga a Prè, Darsena e Calata Vignoso

cane antidroga constantine polizia genovaGenova – Controlli anti droga e anti crimine nella serata di ieri, da parte della polizia di Stato che ha coordinato un servizio di controllo nel centro storico, tra i vicoli di Prè, della Darsena e Calata Vignoso.
L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori e di quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che al contrasto della criminalità diffusa e alla tutela del decoro urbano nelle aree considerate più critiche.
I controlli sono stati svolti in maniera capillare con pattugliamenti appiedati.
Il servizio è stato coordinato dal dirigente del Commissariato Prè con il concorso delle pattuglie dell’RPC Liguria e delle una unità cinofila antidroga dell’U.P.G. e S.P.

Le verifiche hanno interessato diverse zone di Prè, Vico Largo, Via Gramsci, via Prè, via del Campo e vicoli adiacenti e si è esteso fino alla Darsena e Calata Vignoso.

Durante il servizio, il cane Constantin ha segnalato qualcosa nei pressi di un portone in Vico del Campo, risultato poi trattarsi 76 grammi di cannabis.

Successivamente in Calata Vignoso sono stati controllati due cittadini senegalesi di 37 e 31anni. Il primo, irregolare sul T.N., è stato deferito per inottemperanza dell’ordine di espulsione mentre il secondo trovato in possesso di uno spadino è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti od armi atti ad offendere e violazione del foglio di via obbligatorio. Avendo insultato e opposto resistenza agli operatori, è stato altresì denunciato per resistenza, violenza o minacce a P.U.

I servizi sono proseguiti fino a tarda notte e hanno permesso di identificare 40 persone.
Già nel pomeriggio precedente, gli agenti del Commissariato Centro hanno notato nei pressi dell’archivolto Defranchi, una persona che, alla vista della Polizia, si è dato a precipitosa fuga nei vicoli limitrofi.
Consultando le immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato visto occultare, con un gesto fulmineo, un involucro tra le mattonelle di vico Denegri, dove è stato raggiunto e fermato dagli agenti.
La sostanza rinvenuta è risultata essere cannabis per un totale di 42 grammi per cui è stato deferito per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Si tratta di un cittadino libico di 20 anni, con precedenti di vario genere, irregolare sul T.N. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

