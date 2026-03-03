martedì 3 Marzo 2026
Genova, ponti e viadotti malati, servono 9 milioni di euro solo per i controlli

cavalcavia corso Europa Nervi 17 giugno 2023Genova – Un conto da 9 milioni di euro solo per avviare le ispezioni e le verifiche accurate su ponti e viadotti presenti in città e che presentano segni di degrado.
Lo ha presentato oggi il Comune di Genova a Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale che hanno espresso la disponibilità ad esaminare richieste di finanziamento.
Il Comune ha inviato l’elenco delle infrastrutture sull’asse di accesso al porto della Val Polcevera e delle infrastrutture sull’asse stradale di corso Europa, a seguito della disponibilità espressa da Regione e Adsp durante il tavolo tecnico dello scorso 19 febbraio in Prefettura e in vista della prossima riunione fissata per il 12 marzo a Palazzo Spinola

Genova, 3 mar. – La sindaca di Genova e l’assessore alle Opere strategiche e infrastrutturali e Manutenzioni hanno inviato a Regione Liguria e all’Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale l’elenco delle infrastrutture, individuate dagli uffici comunali, per la richiesta fondi per ispezioni e verifiche accurate di ponti e impalcati, a seguito della disponibilità riscontrata in sede di tavolo tecnico in Prefettura, lo scorso 19 febbraio, in base all’Accordo di ristoro tra Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, Regione Liguria, Comune di Genova e Autostrade per l’Italia spa “in ordine ai danni subiti a seguito del crollo sul Viadotto Polcevera (Ponte Morandi)”.

