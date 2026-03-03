Genova, ponti e viadotti malati, servono 9 milioni di euro solo per i controlli

Genova – Un conto da 9 milioni di euro solo per avviare le ispezioni e le verifiche accurate su ponti e viadotti presenti in città e che presentano segni di degrado.

Genova, 3 mar. – La sindaca di Genova e l’assessore alle Opere strategiche e infrastrutturali e Manutenzioni hanno inviato a Regione Liguria e all’Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale l’elenco delle infrastrutture, individuate dagli uffici comunali, per la richiesta fondi per ispezioni e verifiche accurate di ponti e impalcati, a seguito della disponibilità riscontrata in sede di tavolo tecnico in Prefettura, lo scorso 19 febbraio, in base all’Accordo di ristoro tra Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, Regione Liguria, Comune di Genova e Autostrade per l’Italia spa “in ordine ai danni subiti a seguito del crollo sul Viadotto Polcevera (Ponte Morandi)”.