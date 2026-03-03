Genova, vetrina spaccata in pizzeria di piazza della Vittoria, due arresti

Genova – Sono stati individuati ed arrestati i due malviventi che hanno distrutto la vetrina di una pizzeria di piazza della Vittoria, in pieno centro cittadino, per poi fuggire con 4.200 euro in contanti e 80 tablet per un controvalore di oltre 20mila euro.

Il furto era avvenuto tra gennaio e febbraio con una vetrina mandata in frantumi con la tecnica della “spaccata” e con l’ingresso, rapido e desiso, dei ladri nel locale.

I malviventi, di 46 e 31 anni, sono entrati ed hanno razziato velocemente tutto quello che potevano afferrare e portare via e poi erano fuggiti senza lasciare tracce.

Uno zaino “particolare” indossato da uno dei due, però, ha portato gli agenti della squadra mobile della Questura di Genova sulle tracce dei ladri che, alla fine, sono stati identificati.

I due sono stati accusati di furto aggravato in concorso.

L’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio al termine di un’attività d’indagine condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Genova.

Le telecamere di videosorveglianza li hanno ripresi allontanarsi dal ristorante con al seguito il vistoso zaino, scambiarsi l’abbigliamento per eludere un eventuale controllo ed utilizzare gli smartphone trafugati.

Ieri, il 46enne, che era stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Marassi dove è stata eseguita la medesima misura anche nei confronti del complice, già detenuto lì per altra causa.