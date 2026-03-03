Meteo Liguria, ancora instabilità ma con tendenza al miglioramento

Il campo di alta pressione torna a rafforzarsi sul Mediterraneo Centro-Orientale e in Liguria si trasforma in un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo con periodi soleggiati più prolungati, specie nella giornata di mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 3 marzo 2026:

in mattinata cieli parzialmente o molto nuvolosi a Levante, con precipitazioni di debole intensità possibili sullo Spezzino.

Nuvolosità sparsa anche sui versanti padani ma con scarse probabilità di precipitazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori costieri per l’intero periodo, con velature o nuvolosità medio-alta in ingresso serale e in estensione da Ponente a Levante.

Locali rovesci sui rilievi di Aveto e Trebbia nel corso del pomeriggio.

Nuvolosità in parziale diradamento sui versanti padani entro sera.

Venti generalmente deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino a forti sugli sbocchi vallivi del Savonese in mattinata e al largo delle coste Imperiesi nel corso del pomeriggio.

Mare poco mossi o quasi calmi sotto costa sui settori centro-orientali. Mossi o localmente molto mossi sulle coste Imperiesi e al largo.

Temperature in lieve calo nei valori minimi nelle aree dell’entroterra. Massime in aumento sui settori costieri.

Sulla costa attese temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +14°C/+19°C.

Nell’interno previste temperature minime tra -3°C/+8°C e massime tra +8°C/+15°C.