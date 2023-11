Genova – Non ce l’ha fatta la donna travolta ieri pomeriggio da un bus, in piazza Alimonda, nel quartiere genovese della Foce. Lucia Sapienza, 69 anni, è deceduta nonostante le cure dei medici che hanno disperatamente tentato di salvarle la vita.

La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta dal mezzo dell’Amt che l’ha fatta cadere a terra.

Subito soccorsa dal 118, la pensionata è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino dove i medici hanno tentato un’operazione per fermare un’emorragia all’addome che, però, non è servita a salvarle la vita.

Gravissime le ferite riportate anche alla testa ed al torace.

Ora sarà un’indagine ad accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.