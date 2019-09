Bogliasco – Un mozzicone di sigaretta o il gesto sconsiderato di qualche irresponsabile all’origine, questo pomeriggio, dell’incendio boschivo che si è sviluppato in località Poggio, nel comune di Bogliasco.

Sul posto si è recata la squadra di Genova Est ma la zona dell’incendio era irraggiungibile con i mezzi e i pompieri hanno spento le fiamme a mano utilizzando attrezzi manuali quali battifuoco e pale.

Il pronto intervento ha permesso di circoscrivere il fuoco in fretta e a limitare la superficie bruciata a circa 900 mq.

Indagini in corso per risalire alle cause del rogo e agli eventuali responsabili.