Genova – Oltre 200 biker genovesi in una sfilata benefica per le vie del centro cittadino. Arriva oggi domenica 29 settembre l’edizione 2019 della “Distinguished Gentleman’s Ride“, l’evento motociclistico solidale che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata.

Genova sarà solamente una delle 48 città in Italia e delle oltre 700 nel mondo che prenderanno parte a questa importante iniziativa, ormai da anni una realtà consolidata che più che una corsa vera e propria rappresenta una gara di solidarietà. Lo scorso anno, infatti, sono stati raccolti 4 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra che quest’anno punta ad essere superata.

“Anche Genova farà la sua parte come sempre – affermano i componenti di Café Racer Genova, il gruppo motociclistico che organizza per il sesto anno l’evento – ad oggi gli iscritti sono 200 e abbiamo superato i 2000 euro”.

L’evento, oltre che per la generosità, è contraddistinto dall’eleganza dei partecipanti: i biker infatti partiranno in sella ai loro bolidi con abiti eleganti possibilmente vintage. Il look si ispira agli anni ’50 e ’60, così come le moto, le vespe e le lambrette che saranno le assolute protagoniste dell’evento.

Il raduno nella città di Genova si terrà in via Diaz lato Caravelle alle ore 10, con partenza fissata alle ore 10.30. In seguito il corteo attraverserà corso Italia per tornare verso il centro e giungerà alle ore 12 circa in Mura delle Cappuccine dove si terrà una grande festa a base di musica e street food.

Per partecipare all’evento sarà necessario solamente possedere una moto classica o classica moderna (Café racer, Scrambler, Bobber, Custom), vespe o lambrette e sfoggiare un abito elegante. In seguito basterà iscriversi sul sito ufficiale della manifestazione selezionando il “ride” di Genova ed effettuare una donazione.