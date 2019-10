Genova – Ancora code sulle autostrade della Liguria al termine di questo week end di bel tempo e di temperature decisamente gradevoli.

In serata si sono formate code per il rientro lungo la A6 Savona Torino, sulla A10 Genova – Ventimiglia, sulla A12 Genova – Livorno e sulla A7 Genova – Milano.

Il flusso veicolare particolarmente sostenuto per il rientro dalle scampagnate che si è unito al rientro di chi ha trascorso il fine settimana in vacanza o nella seconda casa.

Particolarmente intenso il flusso veicolare in direzione della Lombardia e del Piemonte.