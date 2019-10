Genova – “La Gronda a Genova? Su un pezzo del tracciato siamo d’accordo col Pd, mentre invece di fare un buco nella montagna dovremmo sfruttare il litorale del mare e migliorare le infrastrutture”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il viceministro delle Infrastrutture del M5S Giancarlo Cancelleri, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Con il vostro ex alleato, Matteo Salvini, i porti erano chiusi. Oggi? “I porti continuano ad esser chiusi per tutte le persone che non hanno i requisiti per arrivare italiani, i clandestini e chi non il requisito”. Salvini dice che gli sbarchi, però, sono triplicati col nuovo governo. “Salvini non sa leggere i conti, forse avrà un buon ‘mojito’ per sbagliare”, ha ironizzato Cancelleri a Un Giorno da pecora.