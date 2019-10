Genova – Società Autostrade del Gruppo Benetton si prepara al “contrattacco” sul piano legale nella vicenda dell’esclusione dai lavori di ricostruzione e annuncia assunzioni per il Tronco di Genova.

Sul sito di Autostrade per l’Italia, nella sezione “Carriere”, è iniziata infatti la pubblicazione delle primissime posizioni professionali ricercate dalla Società. In totale si tratterà di 65 assunzioni nel capoluogo ligure che la società effettuerà entro il primo trimestre 2020, nell’ambito del più ampio piano di assunzioni di Autostrade per l’Italia che prevede la creazione di 423 nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale.

In generale, le professionalità ricercate riguardano competenze sia di tipo tecnico-specialistico (nei settori impianti, esercizio, contratti, gestione dell’infrastruttura) sia di carattere operativo (tecnici-operai nel settore impianti ed esercizio). Le figure ingegneristiche ricercate riguardano prevalentemente il settore dell’ingegneria civile. In questo modo la Direzione di Tronco di Genova si rafforzerà ulteriormente sul fronte dell’attività ordinaria, iniziando al tempo stesso a predisporre il proprio organico all’impegno che sarà necessario per la realizzazione della Gronda di Genova.

Molto diversificato è anche il livello di esperienza richiesta: l’intenzione della società infatti è di assumere sia neo-laureati (preferibilmente ingegneri civili, meccanici, elettronici e geometri e periti), sia figure con qualificata esperienza pluriennale.

Autostrade per l’Italia intende effettuare la ricerca delle nuove figure avviando anche reti di collaborazione con centri formativi di qualità presenti sul territorio nazionale, come ad esempio l’Università di Genova, riconosciuto come polo formativo d’eccellenza nel settore dell’Ingegneria.

La pubblicazione dei profili proseguirà nelle prossime settimane, con ulteriori ricerche riguardanti Genova e anche le sedi di Roma e di Firenze (per professionalità in ambito corporate).