Genova – Sono state le telecamere della zona a far incastrare il 55enne che lo scorso 25 settembre avrebbe molestato una ragazzina di 16 anni alla fermata del bus, nel quartiere di Sampierdarena.

Sulle tracce dell’uomo erano da qualche tempo i carabinieri che avevano raccolto la denuncia dei genitori della ragazzina.

Secondo il racconto fatto dalla giovane ai genitori, l’uomo si sarebbe avvicinato alla fermata per chiedere degli spiccioli e quando la ragazza ha detto di non averne si sarebbe allontanato per poi urlarle frasi dal contenuto violento e sconcio.

L’uomo si sarebbe poi avvicinato nuovamente alla giovane, bloccandola.

Fortunatamente la ragazza ha avuto la lucidità di divincolarsi e di fuggire gridando e l’uomo si è velocemente allontanato ma passando davanti ad alcune videocamere di sorveglianza che lo hanno ripreso aiutando le forze dell’ordine nell’identificazione.

Ora l’uomo è stato individuato ed arrestato e rischia una pesante condanna per molestie ad una minorenne.