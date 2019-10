Genova – Gli angoli più nascosti e le bellezze della Cattedrale di San Lorenzo protagonisti di una visita guidata durante il magico orario serale. Ritorna l’esclusivo tour in notturna organizzato dal Museo Diocesano “Cattedrale Segreta By Night”, in programma per sabato 19 ottobre a partire dalle ore 19.

Centro della vita religiosa e sociale della città di Genova nei secoli scorsi, la Cattedrale custodisce ancora oggi alcuni tesori dall’inestimabile valore storico e artistico. Al centro della visita guidata ci saranno i suoi spazi abitualmente non visitabili, con il pubblico che esplorerà tra le altre la Tribuna del Doge e l’altare maggiore per poi concludere in bellezza con la salita alle Torri, dalle quali si potrà godere del panorama della Superba illuminata dalle luci serali.

L’appuntamento sarà ripetuto anche con un secondo turno alle ore 21. Il costo dei biglietti sarà di 16 euro (intero), 14 euro (ridotto over 65) e di 8 euro (ridotto bambini dai 5 ai 12 anni). Per maggiori informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare la biglietteria del Museo Diocesano allo 0102475127/0102470283 oppure all’indirizzo mail prenotazioni@museodiocesanogenova.it.