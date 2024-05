Genova – Ancora disagi per chi viaggia in treno nel fine settimana del 4 e 5 maggio. A causa dei lavori per il potenziamento del nodo di Genova Trenitalia annuncia modifiche, ritardi e cancellazioni e nuovi disagi dal 6 maggio al 30 giugno.

In particolare si potranno registrare disagi e problemi per la chiusura dei binari 7, 8 e 9 della stazione di Genova Brignole.

Alcuni treni regionali da Ventimiglia/Imperia/Savona a Genova/Sestri Levante/La Spezia, da Sestri Levante a Genova Brignole, da Torino, Novi Ligure, Arquata Scrivia, Milano, Acqui Terme, Rimini o Piacenza per Genova e viceversa modificano gli orari anche con anticipi e/o subiscono cancellazioni parziali tra le stazioni di Genova Principe e Genova Brignole;

Altri treni del Regionale di Trenitalia della relazione Genova Voltri – Genova Brignole – Genova Nervi sono cancellati nella giornata di sabato 4 maggio;

Il treno Intercity 500 Genova-Torino anticipa l’orario di partenza da Genova Brignole nelle giornate di sabato 4 maggio e domenica 5 maggio, invariate le restanti fermate.

Inoltre, dal 6 maggio al 30 giugno:

Alcuni treni del Regionale di Trenitalia delle relazioni Savona – Genova Brignole – La Spezia Centrale, Savona – Sestri Levante modificano lievemente l’orario anche con anticipi;

Altri treni del Regionale delle relazioni Genova Brignole – Torino , Milano e Acqui Terme modificano lievemente l’orario e/o sono cancellati tra Genova Brignole e Genova Piazza Principe.

Il treno Intercity 500 Genova-Torino anticipa l’orario di partenza da Genova Brignole nella giornata di sabato 25 maggio, invariate le restanti fermate.

I canali di acquisto sono aggiornati con i nuovi orari.