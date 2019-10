Sanremo – Si trova ricoverato in ospedale il centauro protagonista involontario dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in corso degli Inglesi.

Secondo le prime ricostruzioni un’auto e uno scooter si sono scontrate frontalmente er cause ancora in via di accertamento e il centauro è stato sbalzato dal mezzo a due ruote finendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e della polizia locale ed il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza in ospedale dove i medici gli hanno attribuito il codice giallo.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.