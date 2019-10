Resterà attiva sino alla mezzanotte di oggi, salvo proroghe o modifiche, lo stato di allerta Gialla decretato per l’intera Liguria a seguito delle previsioni meteo di Arpal per l’arrivo di nuove ed intense precipitazioni.

Una situazione particolarmente allarmante poiché piove ormai da giorni su alcune zone della Liguria e il terreno è ormai saturo d’acqua ed ormai incapace di assorbire e drenare altri grossi quantitativi di pioggia che potrebbero cadere.

queste le previsioni per le prossime ore:

SABATO 19 OTTOBRE: Condizioni di instabilità per tutta la giornata daranno luogo a precipitazioni diffuse e persistenti di intensità moderata con cumulate significative su ABDE. Alta probabilità di fenomeni temporaleschi forti su tutte le aree. Venti forti da Sud-Est con raffiche fino a 60-70 km/h su BCE

DOMENICA 20 OTTOBRE: Si intensifica il flusso di correnti

meridionali accompagnato da fenomeni diffusi e persistenti per tutta la giornata. Piogge di intensità moderata con cumulate tra elevate e significative su tutte le aree. Alta probabilità di temporali forti su tutte le aree. Venti di burrasca da Sud/Sud-Est con raffiche fino a 80-90 km/h su BC, forti su DE. Mare in aumento fino a localmente agitato su BC per onda da Sud-Est.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia