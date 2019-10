L’ondata di maltempo sta aumentando di intensità ed è scattato dalla mezzanotte lo stato di allerta Arancione (intermedio) sulla zona centrale della Liguria ed in particolare nelle zone del savonese e del genovese.

Ma la situazione potrebbe peggiorare sensibilmente dal pomeriggio secondo le ultime analisi della Protezione Civile regionale sulla base delle previsioni ARPAL.

Non è escluso il passaggio all’allerta massima, di livello rosso, se le condizioni continueranno a farsi più preoccupanti.

In particolare l’attenzione è puntata sui territori del ponente genovese come Voltri, Mele, Fabbriche e la zona di Arenzano e Cogoleto dove le precipitazioni degli ultimi giorni hanno raggiunto livelli record ed il terreno è ormai saturo e incapace di reggere piogge intense che hanno fatto registrare valori superiori ai 200 millimetri (1 ml corrisponde a circa 1 litro d’acqua per metro quadrato).

Frane e smottamenti preoccupano chi deve garantire la sicurezza dei cittadini.

Ecco l’avviso meteo con i fenomeni previsti e la loro localizzazione:

DOMENICA 20 OTTOBRE: In un contesto di piogge diffuse su tutta la regione (quantitativi significativi ed elevati ed intensità fino a forti) si inseriscono fenomeni a carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BD; forti o organizzati su ACE. Venti di burrasca su BC con raffiche intorno agli 80-90 km/h, forti su DE. Mare localmente agitato sulle coste di B per onda da Sud-Est.

LUNEDÌ 21 OTTOBRE: Continua la fase perturbata con fenomeni diffusi che localmente potranno assumere carattere temporalesco. Piogge di intensità tra moderata e forte con cumulate tra elevate e significative su tutte le zone. Alta probabilità di temporali forti o organizzati. Vento forte da Sud/Sud-Est su BCE. Mare in calo fino a molto mosso sulle coste di BC.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

