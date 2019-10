Genova – Residenti di via Geirato seriamente preoccupati per l’innalzamento dello stato di allerta sulla Liguria e per lo stato di abbandono del greto del torrente omonimo, ingombro di alberi, arbusti e spazzatura di ogni genere.

Cresce con il passare delle ore e l’inasprirsi dell’emergenza maltempo la paura dei molti residenti di via Geirato, nel quartiere di Molassana dove la manutenzione dei rivi non è arrivata e il letto del torrente è ingombro di alberi che potrebbero trasformarsi in un pericoloso ostacolo al deflusso delle acque di una eventuale piena del corso d’acqua.

Le preoccupazioni sono state ripetutamente presentate al Municipio e al Comune che è il responsabile dell’esecuzione delle opere di manutenzione e sicurezza dei rivi genovesi.

Nessuna risposta, però, è arrivata alla popolazione che ora vede crescere di ora in ora lo stato di allerta e teme per la propria sicurezza proprio per la mancata esecuzione di quelle opere che dovevano andare a mitigare il rischio di una esondazione.