Dall’analisi relativa ai siti in cui sono posizionate le strutture ASL 2 è emerso che solo alcune di queste hanno problemi di possibili criticità e si trovano in zona rossa.

Tra queste abbiamo:

Il consultorio di Piazza Pacini 2 ad Alassio

Il Consultorio via Alla Costa di Vado Ligure

il Distretto Sanitario di Via Collodi 13 a Savona

In queste strutture sono stati sospese le attività assistenziali che saranno riprogrammate entro breve e il personale sta avvisando il maggior numero di cittadini che hanno appuntamento in queste strutture.

In alcune strutture site in aree non a rischio abbiamo verificato che l’accesso alla struttura passa attraverso zone esondabili come ad esempio:

Istituto Medico Pedagogico di Via Fiume 20 a Borghetto Santo Spirito e

Distretto ex Ruffini via alla Pineta 6 a Finale Ligure

In questo caso i pazienti sono pregati di prestare la massima attenzione per giungere alla struttura ASL che sarà comunque aperta.

Per l’ospedale di Cairo è stata chiusa l’attività di radiologia per esterni e i cittadini vengo avvisati in queste ore

Il personale ADI per l’assistenza Territoriale interverrà nei casi in cui l’intervento sanitario è “inderogabile”. Per tutti gli altri verrà riprogrammato per evitare rischi al personale che deve attraversare zone esondabili.