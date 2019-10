Genova – Riaprirà a doppio senso di marcia la strada che collega la zona di San Quirico con Potedecimo danneggiata dal maltempo dei giorni scorsi.

In particolare sono quali ultimati i lavori sotto il voltino chiuso al traffico per i danni causati dal grande flusso d’acqua in una roggia.

Il Municipio annuncia anche che nel mese di novembre è stato assicurato inizio dei lavori per la nuova Roggia e contestuale risoluzione definitiva del problema