Genova – Quattro persone sono state ricoverate in ospedale nei giorni scorsi per aver mangiato funghi velenosi.

Come riportato dal Secolo XIX, il più grave è un uomo di 50 anni, ricoverato lunedì con la moglie.

Inizialmente preso in cura all’ospedale Galliera, il 50enne è stato trasferito al San Martino dove si sta valutando l’eventuale trapianto di fegato.

Gravi ma in miglioramento le condizioni della moglie.

Al Galliera si trova ricoverata anche una ragazza di 20 anni e una quarantenne. Le loro condizioni, al momento, non destano particolari preoccupazioni.

Secondo le informazioni finora diffuse, l’avvelenamento è da amanita falloide, uno dei funghi più pericolosi esistenti.

E’ bene prestare massima attenzione alle specie di funghi prima di mangiarli.

I presidi Asl 3 alla Fiumara e in via Archimede possono fornire le informazioni del caso per scongiurare il rischio di intossicazioni e avvelenamenti da fungo.