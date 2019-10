Sestri Levante (Genova) – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Sestri Levante.

Per cause ancora da accertare, un motociclista che viaggiava in sella alla sua moto è stato improvvisamente sbalzato a terra, cadendo rovinosamente lungo la strada per villa Scorza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 ma vista la gravità delle ferite riportate dall’uomo, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero.

Il motociclista è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Non è escluso che ad aver provocato la caduta dell’uomo possa essere stato un malore.