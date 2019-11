La Spezia – Torna il maltempo in Liguria e torna lo stato di allerta diramato dalla protezione civile regionale su previsioni Arpal.

Sino alle 15 di oggi il livello di allerta torna arancione per il terreno saturo d’acqua che fatica a riceverne altra mentre le previsioni parlano di nuovi temporali ed acquazzoni.

Per questo motivo in alcuni comuni del Levante le scuole resteranno chiuse per motivi precauzionali.

Ecco dove:

Borghetto Vara

Brugnato

Chiavari nella zona del Rupinaro

Lavagna (asili nido)

Moconesi

Monterosso al Mare

Rapallo

Riomaggiore

Rocchetta Vara

Santa Margherita Ligure