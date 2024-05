Genova – Si infrangono a Palermo i sogni di una risalita in Serie A per la Sampdoria con i blucerchiati che perdono 2-0 il turno preliminare dei play off. Un incontro che la formazione di Pirlo avrebbe dovuto vincere ma che è invece sembrata priva dell’energia che ci si aspettava di vedere.

Decisiva una doppietta di Diakitè mentre la Samp cercava di trovare l’unione e la forza necessaria a portare a casa il risultato.

Due buone occasioni sprecate per Soleri e Insigne in avvio ma poi sono arrivati i due gol e per la Samp è iniziata la crisi.

Passa dunque il Palermo e per la Sampdoria una nuova stagione in serie B tra la delusione dei tanti tifosi che avevano sperato sino all’ultimo minuto.