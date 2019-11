Genova – Ancora degrado e vandalismo all’interno del nuovo parco del “Giardino Lineare” appena inaugurato con cerimonia solenne dal sindaco Marco Bucci.

I residenti della zona hanno scoperto che un gruppo di persone ha utilizzato i giardini per una “festa in piazza” ed ha abbandonato cartoni di pizza e decine di bottiglie di birra “appoggiandoli” su un muretto in prossimità di un bidone della spazzatura ormai ricolmo di rifiuti. L’ennesimo schiaffo ad un intervento di riqualificazione urbana che è stato inaugurato solo da poche settimane e che sembra già essere finito nel degrado.

Un triste spettacolo che è stato immortalato e diffuso sui social.

La prima settimana dopo l’apertura le piogge hanno fatto scivolare a terra i nastri di erba usati per addobbare il giardino e che forse non erano stati fissati con le adeguate tecniche di cura del verde.

Dopo qualche giorno sono spuntati i primi “writer” che hanno deturpato alcuni angoli del giardino lineare con scritte e graffiti.

La presenza di persone che portano il proprio cane a sporcare nel giardino e che poi non puliscono aveva fatto temere “il peggio” ed ora, il ritrovamento di decine di bottiglie di birra abbandonate in ogni angolo stanno preoccupando molto i residenti della zona che temono che il giardino, che doveva segnare una svolta nell’estetica della zona, troppo a lungo abbandonata, si trasformi nell’ennesima “terra di nessuno” nonostante i proclami lanciati dal palco delle “autorità” nel giorno dell’inaugurazione.

A destare perplessità la presenza di telecamere di sicurezza che dovrebbero aver ripreso la festa e le conseguenze sul giardino ma che non sono servite ad impedirlo.

I residenti si domandano se, dietro alle telecamere, ci sia effettivamente qualcuno a sorvegliare la situazione visto che il giardino lineare presenta diversi “punti nascosti” che potrebbero essere utilizzati da malintenzionati per aggredire persone inermi.