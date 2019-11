Genova – Gira per l’Italia chiedendo alle persone che incontra di insegnargli una ricetta di cucina tradizionale. Sta facendo tappa a Sestri Ponente il cuoco francese, appassionato “esploratore” della tradizione gastronomica, che gira per il mondo imparando le ricette direttamente dove sono nate.

Il curioso incontro avviene in queste ore nella delegazione de ponente genovese dove il cuoco è arrivato in bicicletta. Sul retro del mezzo a due ruote il cartello che spiega la sua missione:

Cuoco Viaggiatore dalla Francia

Per favore insegnami le tue ricette

Dopo un primo momento di “perplessità” da parte delle persone incontrate, il cuoco viaggiatore ha trovato pane per i suoi denti ed ha potuto apprendere i segreti di alcune ricette genovesi.

Poco dopo è ripartito in cerca di nuovi incontri e di nuove ricette.