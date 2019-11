Genova – Ancora una mattinata da dimenticare in ValBisagno per il traffico diretto verso il centro cittadino e per i pendolari che si muovono per andare al lavoro.

Intorno alle 8 un grave incidente è avvenuto in via Bobbio, nella zona di piazzale Marassi e, ancora una volta, il traffico è andato in tilt con lunghe code e rallentamenti.

Una zona già martoriata dalle quotidiane code generate dal cantiere di ponte Feritore, fermo da settimane e dal cantiere presso la rotatoria per ponte Carrega dove il cantiere è fermo addirittura da mesi nell’apparente disinteresse del Comune.

Nell’incidente si sono scontrati uno scooter ed una macchina e, ad avere la peggio è stato il motociclista che è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

L’uomo, un 30enne della zona, è stato trasportato in codice giallo in ospedale e le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Nella zona si è però registrato il blocco del traffico, con ripercussioni sino a Prato e Molassana.

Residenti e pendolari si chiedono cosa stia facendo la civica amministrazione per ovviare ai problemi causati da “cantieri lumaca” mentre i tempi di percorrenza dalla ValBisagno al centro città stanno diventando proibitivi.