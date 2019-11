Finale Ligure (Savona) – Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Finale Ligure, in provincia di Savona.

Per cause ancora da accertare, un’auto che stava percorrendo via Calvisio si è ribaltata.

Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 e degli agenti della Polizia Locale.

Alla guida dell’auto si trovava una donna, soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente e le relative operazioni di soccorso hanno causato rallentamenti al traffico veicolare.

Gli agenti della Locale hanno effettuato i rilievi del caso e nelle prossime ore ricostruiranno la dinamica dell’incidente.