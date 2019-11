Chiavari – E’ stato ritrovato sano e salvo a Firenze il ragazzino di 12 anni scomparso ieri mattina dopo essere arrivato a scuola senza entrare però in classe.

Dopo l’appello della madre le forze dell’ordine hanno messo sotto controllo il suo telefonino scoprendo che il ragazzo, dopo essere arrivato nei pressi della scuola, si è allontanato senza entrare in classe e si è diretto verso la stazione ferroviaria dove è salito su un treno.

Una storia su Instagram lo ritraeva appunto su un convoglio ma poi il cellulare del ragazzo si è spento (o è stato spento) per poi riapparire a Viareggio e, infine, a Firenze.

Qui i carabinieri lo hanno rintracciato nei pressi della locale stazione e lo hanno preso in consegna chiamando immediatamente i genitori in ansia.

Poche ore dopo il ragazzo era a casa con la famiglia, sano e salvo e con qualche spiegazione da dare.

La notizia della scomparsa aveva scatenato i social in una corsa contro il tempo per ritrovare il giovane. A più riprese l’appello della famiglia era stato rilanciato sui social.

Una mobilitazione che ha aiutato a le ricerche sino al lieto fine.