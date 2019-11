Genova – Non accenna a diminuire il maltempo che si sta abbattendo su Genova.

Numerose sono le segnalazioni di allagamenti e frane che giungono da diverse zone del capoluogo ligure.

In Corso Perrone una frana ha isolato una palazzina.

I residenti dell’edificio, circa 15 persone, sono bloccati fuori e non riescono a raggiungere le loro abitazioni.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale per mettere in sicurezza la zona mentre delle ruspe sono già al lavoro per cercare di liberare l’ingresso.