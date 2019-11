Genova – Un’enorme frana che si stacca dal costone e cade sulla statale Aurelia poco dopo Vesima. Nuovo allarme per il maltempo nel ponente genovese, da ore sotto una pioggia torrenziale e con il terreno ormai zuppo d’acqua e incapace di assorbire altro liquido.

Intorno alle 21 un automobilista di passaggio ha assistito al crollo della grossa porzione di terreno che si è abbattuta sulla carreggiata.

Fortunatamente, al momento della frana, non stava passando nessuno sulla strada.

La statale Aurelia è chiusa anche poco dopo Arenzano, in direzione Genova, per precauzione.

Un provvedimento di sicurezza che scatta ad ogni allerta meteo per la fragilità di un tratto di costone che era già caduto sulla strada diversi anni fa e che ancora deve essere messo in sicurezza.