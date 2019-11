Savona – Autostrada A6 Savona -Torino chiusa completamente al traffico tra Millesimo e Savona in entrambe le direzioni e traffico nel caos nella zona.

Per precauzione, dopo il crollo del viadotto in direzione nord è stata chiusa anche la carreggiata sud per la grossa frana che ha causato il disastro e minaccia anche i piloni del tratto in direzione mare.