Genova – E’ morto all’età di 87 anni l’ex magistrato Mario Sossi, rapito e poi liberato dalla Brigate rosse nel 1974.

L’ex togato, passato poi all’avvocatura, era divenuto protagonista della cronaca quando venne rapito ad Albaro da una cellula delle Brigate rosse che lo consideravano “responsabile” del processo della “XXII Ottobre”.

Tenuto a lungo in ostaggio, venne liberato senza che le richieste dei brigatisti venissero esaudite e dopo il “no” del collega magistrato Francesco Coco che rispose negativamente alla richiesta di liberazione di alcuni detenuti accusati di appartenere proprio alle Brigate rosse.

Il giudice Coco venne poi ucciso dai terroristi qualche anno dopo.

Mario Sossi era tornato alla ribalta per la sua candidatura, come esterno, al movimento di Forza Nuova, vicina all’estrema destra.

I funerali dell’ex magistrato si terranno lunedì 9 dicembre, ad Albaro, nella parrocchia di N.S del Rosario in via Rosselli.