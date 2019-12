Masone (Genova) – E’ sceso dall’auto ferma in coda in autostrada, ha scavalcato il guard rail a bordo strada ed è caduto nel vuoto.

E’ accaduto nella serata di ieri lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel tratto di Masone, in direzione di Genova.

A rimanere gravemente ferito nella caduta è stato un francese di 43 anni, residente a Marsiglia, che si trovava a viaggiare insieme a un connazionale.

Come riporta il Secolo XIX, dopo essersi ritrovati in coda, l’uomo, che viaggiava come passeggero, ha deciso di lasciare l’abitacolo e di percorrere un tratto di strada tra le auto incolonnate.

Si è poi diretto verso il margine destro della carreggiata, scavalcando il guard rail senza accorgersi del dislivello e precipitando nel vuoto.

Vedendo quanto accaduto, il connazionale ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale insieme ai sanitari del 118; il43enne è stato ritrovato sul greto del torrente Stura in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Al momento non è chiaro perché l’uomo abbia scelto di scavalcare.

Circa una settimana fa, sempre sulla A26, un uomo era precipitato dal viadotto dopo aver scavalcato il guard rail per fare pipì.

Anche in quella circostanza, protagonista dell’incidente avvenuto sempre vicino a Masone era stato un cittadino francese.