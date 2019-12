Genova – Proseguono le ricerche di Ariel Carpio, il 13enne scomparso a Sampierdarena lunedì pomeriggio.

Il ragazzo è stato visto l’ultima volta nei pressi della chiesa del Don Bosco, poi di lui nessuna traccia.

L’appello disperato dei genitori ad Ariel è quello di tornare a casa: “Torna a casa – ha ribadito più volte la madre rivolgendosi al tredicenne – Non sono arrabbiata con te e neanche papà. Vogliamo solo sapere che stai bene e vederti tornare a casa”.

Anche il padre di Ariel, Roberto, ha scelto di mandare un messaggio al figlio: “Per favore torna a casa. So che non volevi andartene, che non volevi scappare. Forse hai paura di tornare perché pensi che ti rimprovererò. Sono severo con te perché desidero che diventi un bravo ragazzo. Per questo lavoro tanto, perché voglio che non ti manchi nulla. Torna a casa e non ti succederà nulla. Tua mamma e io siamo molto preoccupati per te. Chiamami e verrò a prenderti ovunque tu sia”.

In tanti, su Facebook, stanno condividendo l’appello della famiglia, a cui si è stretta la comunità ecuadoriana, mentre Polizia e Carabinieri stanno procedendo con le ricerche.

Della scomparsa del ragazzo si sta occupando anche la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

Chiunque avesse notizie di Ariel può telefonare alle forze dell’ordine o mettersi in contatto con il numero 346 8798648.