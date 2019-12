Genova – Ancora nessuna notizia di Ariel Carpio, il 13enne scomparso a Genova dal pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre.

Il giovane è stato visto intorno alle 15.00 nella zona dell’istituto Mazzini di Sampierdarena in compagnia di un altro ragazzo.

Poco dopo l’ultimo avvistamento vicino alla chiesa del Don Bosco, poi più nessuna traccia.

La madre, Brenda, ha lanciato diversi appelli al figlio perché possa tornare a casa: “Torna a casa. Non sono arrabbiata con te e neanche papà. Vogliamo solo sapere se stai bene e vederti tornare a casa”.

Una fuga per i genitori inspiegabile. Ariel non avrebbe nessuna difficoltà a scuola e in casa, a parte normali liti sporadiche, non ci sono motivi che possano spingere a un allontanamento.

Chiunque avesse notizie di Ariel può mettersi in contatto con il numero 346 8798648.