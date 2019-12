Genova – Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, risponde con ironia al titolo pubblicato da “Il Fatto Quotidiano” in cui viene soprannominato “Yoghi”.

Dopo le polemiche che hanno seguito la pubblicazione del titolo: Liguria: Yoghi in vantaggio per assenza di concorrenti” con l’accostamento ad una foto del presidente Toti, continua sui social la replica al “caso”.

Sul profilo Facebook di Toti è apparsa la risposta, autoironica, al titolo.

“Amici mi avete sommerso di affetto oggi! Grazie per la solidarietà, ma non ci facciamo fermare da nessuno. E comunque per il prossimo articolo, se proprio vogliamo essere pignoli, assomiglio più a Gas Gas”.

Il presidente Toti aveva risposto con molta meno ironia e in modo decisamente più piccato alla lettura del quotidiano. Sul suo profilo Facebook era apparso un commento “a caldo” decisamente meno divertito.

“Continua la rubrica “Vorrei un Paese normale” – scriveva Toti – E chiedo un vostro parere. Vi sembra normale (e serio) che una testata giornalistica mi chiami Yoghi in prima pagina? Al netto della simpatia per il cartone animato, finché lo fa un comico satirico ok e mi fa anche sorridere, ma che un quotidiano che si reputa (beato lui) serio e indipendente, che ogni giorno fa lezioni al mondo sul galateo della politica, chiami così un rappresentante delle istituzioni e dei cittadini liguri mi sembra un tantino fuori luogo. D’altronde dopo aver visto un Presidente del Consiglio fare una foto con un libro in cui si insulta un avversario politico, possiamo davvero aspettarci di tutto”.