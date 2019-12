Genova – Mattinata difficile per la viabilità su strade e autostrade intorno al capoluogo ligure.

Sull’autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, nel tratto tra Masone e Ovada, in direzione nord, un incidente ha provocato quattro chilometri di code.

Al momento non si conosce la dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale insieme ai soccorsi sanitari.

Con loro anche gli uomini di Autostrade e i soccorsi tecnici.

Nella mattinata odierna rallentamenti per l’entrata in autostrada si stanno verificando sulla Guido Rossa in direzione del casello autostradale di Genova Aeroporto.

Qui, un mezzo pesante rimasto in panne ha bloccato la rampa d’accesso formando una lunga coda.