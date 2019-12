Sori (Genova) – Parte di un edificio è crollata, sulle alture di Sori, a causa del maltempo che ha fatto cedere una parte in muratura di pietra probabilmente già ammalorata.

Il crollo è avvenuto in località Tesori di frazione Canepa, nella vallata di Sori.

I Vigili del Fuoco hanno deciso in via cautelare la chiusura della strada comunale per Canepa e Levà all’altezza del fabbricato stesso.

La linea frazionale di Atp verrà fatta transitare da Capreno, proseguendo poi da qui per Sussisa, Levà e Caneva. Una volta giunto in quest’ultima località il mezzo farà inversione di marcia ripercorrendo la stessa via.