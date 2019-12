Genova – E’ stato il denso fumo nero ed il puzzo di bruciato a far scattare l’allarme per alcuni bidoni della spazzatura che hanno preso fuoco dietro la sede del Municipio, in piazza Gaggero.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme ed avviato le prime indagini per accertare se si sia trattato di un incidente, magari con una sigaretta accesa caduta vicino ai bidoni o se, come appare più probabile, si sia trattato del gesto volontario di qualche sconsiderato.

Le forze dell’ordine esamineranno le riprese video di alcune telecamere della zona per accertare la presenza di immagini che possano far risalire all’autore del gesto.