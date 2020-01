Genova – Ancora un incidente con feriti in piazza delle Americhe. Questa volta ad essere rimaste coinvolte sono state due vetture che, attorno alle 5 di questa mattina, si sono scontrate per cause ancora da accertare.

La zona è tristemente nota agli automobilisti a seguito della modifica della viabilità per il cantiere per l’ammodernamento della copertura del Bisagno. Traffico nel caos ogni giorno e numerosi incidenti la rendono una delle zone più “calde” della città.

Nell’impatto tra le auto tre persone sono rimaste ferite ma non ci sarebbero lesioni gravi.

Sul posto la polizia locale che sta raccogliendo gli elementi utili a ricostruire quanto avvenuto e le eventuali responsabilità.