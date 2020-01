Genova – Giornate di super lavoro per il soccorso alpino della Liguria che ieri è intervenuto a ripetizione, su mondi e sentieri per soccorrere cacciatori infortunati o colpiti da malore ed escursionisti feriti.

Intorno alle 12 i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti in zona Lorsica (Val Fontanabuona) per un cacciatore colpito da un malore che è stato soccorso e trasferito in ambulanza in ospedale. Nelle stesse ore un’altra squadra si ha raggiunto la zona san Rocco di Camogli per un altro malore, una signora che alla fine ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Alle 13 intervento a Camarza località vicino a Crocefieschi, nell’entroterra di Genova per un cacciatore di 50 anni che si è procurato una frattura. Giunta sul posto la squadra del Soccorso Alpino con infermiere ha provveduto a stabilizzare l’arto dell’uomo che è stato poi trasportato all’ospedale dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

Nel frattempo, sempre sulle alture di Genova, una squadra ha raggiunto il Monte Pennello per un malore , purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare e il corpo è stato recuperato dall’elicottero.

Alle 1430 intervento per la squadra del ponente ligure sul Monte Saccarello per un politrauma di un ragazzo di 18 anni scivolato lungo un ripido pendio , il ragazzo veniva recuperato dall’elicottero mentre i tecnici del soccorso alpino restavano in supporto vista la zona impervia.

Alle 15 sul Monte di Portofino, sul sentiero che da San Rocco porta a San Fruttuoso, nuovo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino per aiutare una donna che camminando lungo il sentiero è caduta a causa di una radice che le ha bloccato il piede.

Dopo averla stabilizzata, essendo disponibile l’elicottero è stata eli-trasportata in ospedale , mentre le squadre a terra e i VVF sono rientrati via mare con il gommone della Croce Verde di Camogli e di un privato.

Nel pomeriggio, nuovo intervento nell’entroterra di Savona per la ricerca di una persona anziana che si era persa e che è stata ritrovata dopo poco in buone condizioni di salute.