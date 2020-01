Noli (Savona) – Si sono svolte nella mattinata odierna le verifiche urgenti sull’Aurelia nel tratto compreso tra la galleria Noli e l’hotel Capo Noli.

I tecnici dell’Anas sono intervenuti per controllare lo stato di salute del fondo stradale che, come spiegato, non rischia cedimenti.

L’intervento urgente era stato richiesto nella giornata di ieri dal sindaco di Noli Lucio Fossati, preoccupato per uno smottamento del muro di contenimento.

Lo smottamento, infatti, sembra sia stato di lieve entità e potrebbe essere stato causato da un animale di passaggio.

Al termine dei controlli condotti, Anas ha fatto sapere che saranno compiuti altri rilevamenti nei prossimi giorni.