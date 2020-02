Chiusavecchia (Imperia) – E’ stata risvegliata dal denso fumo nero che invadeva le stanze della sua casa ed ha trovato rifugio sul terrazzo insieme al suo cagnolino.

Momenti di paura, ieri notte, a Chiusavecchia, per un’anziana pensionata che ha visto andare a fuoco la sua casa.

Le fiamme hanno avuto origine in un capanno per gli attrezzi e si sono poi estese all’abitazione mettendo in pericolo la vita della donna e del suo cane.

Fortunatamente le urla disperate della donna hanno fatto scattare l’allarme e i vigili del fuoco hanno raggiunto l’abitazione.

L’anziana ed il suo cagnolino sono stati messi in salvo e poi i pompieri hanno domato le fiamme.

La pensionata è stata trasferita in ospedale con l’ambulanza del 118. Per lei solo un principio di intossicazione e tanta paura.

Gravi i danni all’abitazione che risulta inagibile.

Indagini in corso per stabilire l’origine delle fiamme e le eventuali responsabilità.